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Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Это произойдет во вторник, 6 октября, в Берлине.
По словам заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, на встрече будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов, передает РИА "Новости".
30 сентября Меркель подтвердила, что примет у себя белорусскую оппозиционерку. Днем ранее Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Литве.
Напомним, протесты в Белоруссии не утихают с начала августа. Причиной послужила победа Александра Лукашенко в президентских выборах.
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