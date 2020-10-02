Названа дата встречи Тихановской и Меркель

На повестке стоит ситуация в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Это произойдет во вторник, 6 октября, в Берлине.

По словам заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, на встрече будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов, передает РИА "Новости".

30 сентября Меркель подтвердила, что примет у себя белорусскую оппозиционерку. Днем ранее Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Литве.

Напомним, протесты в Белоруссии не утихают с начала августа. Причиной послужила победа Александра Лукашенко в президентских выборах.

Анастасия ГОРЮНОВА

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