Легко и доступно: как избавиться от заломов на кожаной обуви

Легко и доступно: как избавиться от заломов на кожаной обуви
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Убрать складки на любимых кроссовках реально и в домашних условиях

Из-за "гармошки", появившейся во время носки, обувь из кожи теряет внешний вид. Вернуть ей привлекательность можно  без посторонней помощи.

Что потребуется для борьбы с заломами

  • гладильная доска
  • плотный картон и много бумаги
  • утюг с мощным отпариванием
  • вода
  • несколько полотенец

Способ удаления складок

1. Хорошенько почистите обувь, убрав всю пыль и грязь, особенно тщательно – на тех местах, которые будут обрабатываться паром.

2. Выньте шнурки, если они есть.

3. Вырезав из картона контуры стопы, вставьте их в кроссовки, а пустое место забейте бумагой – лучше белого цвета – так, чтобы все складки выровнялись.

4. Положите на гладильную доску полотенце, сложенное несколько раз, а сверху на него – обувь, которую прикройте тонким влажным полотенцем, пропускающим пар.

5. Нагрейте утюг и запустите функцию отпаривания, после чего гладьте носки кроссовок через полотенце предельно аккуратно в течение нескольких минут.

С помощью пара складки станут разглаживаться. Когда будет достигнут требуемый эффект, полотенца должны оставаться на обуви до тех пор, пока она постепенно не остынет. На это понадобится от полутора до двух часов.

Следует помнить, что этот способ хорош лишь для кожаных кроссовок. После таких действий с обувью из кожзама, ее состояние намного ухудшится, могут, кроме заломов, появиться еще и трещины.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от пятен на одежде народными методами.

Полина ДОРОЖКИНА

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