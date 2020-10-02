Шансы Варшавы завладеть российским сокровищем весьма невелики

Историк Сергей Трифонов считает надежды польских исследователей отыскать Янтарную комнату обреченными на провал. Эксперт уверен, что водолазы, которые планируют осмотреть предполагаемое место затопления культурного достояния, потерпят неудачу.

Интерес со стороны польских любителей чужих сокровищ проснулся после того, как появилась теория, что Янтарную комнату перевозил корабль фашистов, который потерпел крушение. На предполагаемое место нахождения достопримечательности отправились водолазы из Польши.

Российский историк поспешил охладить их пыл. Трифонов напомнил, что в Балтийском море затонуло очень много кораблей, так что какие-то сокровища исследователям наверняка удастся обнаружить, но вот комнаты полякам не видать.

По мнению ученого, объект культурного достояния хранится в бункере коменданта Кенигсберга генерала Отто Ляша. Трифонов уверен, что Янтарная комната ждет своего часа под 16 метровой толщей земли.

В интервью изданию "ПолитРоссия" историк также напомнил, что на это достояние культуры имеет право только Россия. Поэтому любые попытки присвоить российское сокровище обречены на провал.

