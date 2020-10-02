Изначально плохое самочувствие списали на переутомление

Сегодня стало известно, что Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом. Изначально тест на COVID-19 президент США и первая леди решили сдать, когда узнали о заражении советницы Трампа Хоуп Хикс. Однако близкие помощники главы Овального кабинета рассказали, что глава США чувствовал себя плохо еще в среду, когда проходили самые скандальные в истории страны дебаты с Джо Байденом.

Изначально советники президента Соединенных Штатов списали это на усталость и плотный график Трампа перед предстоящими выборами, пишет агентство "Bloomberg". Еще 27 сентября представитель Республиканской партии "казался измученным".

Из-за положительного теста на коронавирус Трампу придется отказаться от предвыборных дебатов и на время прервать свои публичные выступления, сообщает "МИР 24".

Сейчас, в самый разгар предвыборной гонки, Дональду Трампу и первой леди пришлось изолироваться. К слову, президент, которому 74 года, и его 50-летняя супруга находятся в зоне риска, поэтому они уже приступили к лечению и находятся под пристальным вниманием врачей.



Также эксперты считают, что смертельная болезнь пойдет президенту США на пользу.