Роковые дебаты: появились новые подробности заражения Трампа

Роковые дебаты: появились новые подробности заражения Трампа
Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Изначально плохое самочувствие списали на переутомление

Сегодня стало известно, что Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом. Изначально тест на COVID-19 президент США и первая леди решили сдать, когда узнали о заражении советницы Трампа Хоуп Хикс. Однако близкие помощники главы Овального кабинета рассказали, что глава США чувствовал себя плохо еще в среду, когда проходили самые скандальные в истории страны дебаты с Джо Байденом. 

Изначально советники президента Соединенных Штатов списали это на усталость и плотный график Трампа перед предстоящими выборами, пишет агентство "Bloomberg". Еще 27 сентября представитель Республиканской партии "казался измученным". 

Из-за положительного теста на коронавирус Трампу придется отказаться от предвыборных дебатов и на время прервать свои публичные выступления, сообщает "МИР 24"

Сейчас, в самый разгар предвыборной гонки, Дональду Трампу и первой леди пришлось изолироваться. К слову, президент, которому 74 года, и его 50-летняя супруга находятся в зоне риска, поэтому они уже приступили к лечению и находятся под пристальным вниманием врачей. 

Также эксперты считают, что смертельная болезнь пойдет президенту США на пользу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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