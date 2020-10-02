Будут цвести даже в минусовую температуру: какие цветы не боятся заморозков

Будут цвести даже в минусовую температуру: какие цветы не боятся заморозков
Фото: A. Jagel/blickwinkel/www.globallookpress.com
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6 растений, которые разбавят клумбы яркими красками

Из-за сурового российского климата в некоторых регионах страны цветы прекращают цвести сразу после первых заморозков. Однако есть растения, которым не страшны морозы, потому даже после минусовой температуры они будут радовать садоводов яркими красками. 

Анютины глазки 

Виолы считаются самыми морозостойкими. Из-за холодов они не погибнут, даже если из-за мороза покроются инеем. Как только температура поднимется выше нуля или выглянет солнышко, Анютины глазки оттают и продолжат цвести. 

Метельчатая гортензия 

Гортензии также легко переживут заморозки и не утратят своей красоты. 

Альпийская ромашка 

Это растение начинает цвести ближе к середине-концу сентября, поэтому не стоит переживать, что из-за холодов цветы погибнут. После ночных заморозков ромашка продолжит цвести, вы даже не заметите никаких следов увядания. 

Декоративная капуста 

Это растение относится к тем, которые с холодами расцветают еще сильнее. Даже если температура опустится ниже 5 градусов, декоративная капуста не утратит своей красоты и цвета. 

Петунии 

Если заморозки недолгие, цветы быстро оттаяют и не завянут. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за вишней в октябре. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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