Профессор напомнил, кому оппозиционер обязан жизнью

Доктор медицинских наук, выдающийся профессор Леонид Рошаль не стал игнорировать вопиющее заявление якобы отравленного блогера Алексея Навального, который высказал свои претензии к омским докторам. Профессор считает оскорблением чудовищные сравнения, сделанные оппозиционером.

В интервью немецкому изданию блогер заявил, что доктора из Омска хуже "агентов, убивающих людей". В ответ на этот выпад Леонид Рошаль напомнил, что именно российские специалисты стабилизировали состояние оппозиционера и сделали возможным его транспортировку в другую страну. За это Навальному стоило бы сказать спасибо главному врачу омского медучреждения, отметил в комментарии "Ленте.ру" Леонид Рошаль. Вместо этого оппозиционер публично оскорбил медицинского специалиста.

До этого своим мнением по поводу выступления Навального поделился доктор и популярный телеведущий Александр Мясников. Эксперт напомнил, что у медиков достаточно ресурсов для претворения в жизнь различных сценариев. Так что, если бы врачи желали блогеру смерти, он бы "еще в первый день сдох".

Ранее на претензии со стороны основателя ФБК (организация признана иноагентом) ответили доктора из Омска. Эксперты напомнили, что спасли Навального от смерти, несмотря на "шумиху" и постоянное вмешательство посторонних лиц.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа. На территории России были предприняты все необходимые меры для спасения его жизни. После Навальный был отправлен на лечение в Берлин. Немецкая сторона заявляет, что в его анализах обнаружен яд класса "Новичок". Российские специалисты утверждали, что пока пациент находился на территории РФ, в его организме яда не было.