Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
На Украине обрадовались ситуации вокруг Крымского моста, а Россию предупредили о последствиях из-за заражения Трампа – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
Пять стран выдвинули России жесткие требования после инцидента с Навальным. Они заявляют, что под угрозой находится весь мир.
Белоруссия ввела санкции против ЕС. Такое решение приняли из-за действий Европы в отношении Республики.
Заявление о закрытии Крымского моста не на шутку всполошило украинцев. Трудности на полуострове очень радуют соседей.
Политолог оценил последствия санкций ЕС в отношении Крымского моста.
Украину уже лиши права на несколько территорий. В Польше высказались на этот счет.
Судьбу "Северного потока – 2" связали с Тихановской.
России сделали предупреждение из-за болезни Трампа.
Армия
США нашли управу против российских подлодок в Арктике.
"Российской мясорубке" нашли новую боевую задачу.
У границы с Крымом нашли тело задушенного военного ВСУ.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Военные Армении сбили два самолета Азербайджана.
Вооруженные силы Армении привели в состояние полной боевой готовности.
Экономика
Индексация пенсий пройдет в несколько этапов. "Утро.ру" опубликовало подробный график на следующий год.
В России задумались над строительством "Северного потока – 3".
Эксперт оценил, как болезнь Трампа может сказаться на российской валюте.
Жизнь
Прямо перед выборами у Трампа обнаружили смертельную болезнь. Пока неизвестно, как это повлияет на выборы в США.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала, как ее старший сын общается с новорожденным, который не так давно появился в семье у продюсера.
Рыбин и Сенчукова сообщили о пополнении в семье.
Кикабидзе разгромили из-за слов о России.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики