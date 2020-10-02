Что случилось сегодня: последние новости на 2 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 2 октября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре от "Утро.ру"

На Украине обрадовались ситуации вокруг Крымского моста, а Россию предупредили о последствиях из-за заражения Трампа – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

Пять стран выдвинули России жесткие требования после инцидента с Навальным. Они заявляют, что под угрозой находится весь мир. 

Белоруссия ввела санкции против ЕС. Такое решение приняли из-за действий Европы в отношении Республики. 

Заявление о закрытии Крымского моста не на шутку всполошило украинцев. Трудности на полуострове очень радуют соседей. 

Политолог оценил последствия санкций ЕС в отношении Крымского моста. 

Украину уже лиши права на несколько территорий. В Польше высказались на этот счет. 

Судьбу "Северного потока – 2" связали с Тихановской. 

России сделали предупреждение из-за болезни Трампа. 

Армия

США нашли управу против российских подлодок в Арктике. 

"Российской мясорубке" нашли новую боевую задачу. 

У границы с Крымом нашли тело задушенного военного ВСУ. 

Конфликт в Нагорном Карабахе

Военные Армении сбили два самолета Азербайджана. 

Вооруженные силы Армении привели в состояние полной боевой готовности. 

Экономика

Индексация пенсий пройдет в несколько этапов. "Утро.ру" опубликовало подробный график на следующий год. 

В России задумались над строительством "Северного потока – 3".

Эксперт оценил, как болезнь Трампа может сказаться на российской валюте. 

Жизнь

Прямо перед выборами у Трампа обнаружили смертельную болезнь. Пока неизвестно, как это повлияет на выборы в США. 

Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала, как ее старший сын общается с новорожденным, который не так давно появился в семье у продюсера. 

Рыбин и Сенчукова сообщили о пополнении в семье. 

Кикабидзе разгромили из-за слов о России.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей