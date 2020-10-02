Главные новости в России и в мире - в обзоре от "Утро.ру"

На Украине обрадовались ситуации вокруг Крымского моста, а Россию предупредили о последствиях из-за заражения Трампа – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Пять стран выдвинули России жесткие требования после инцидента с Навальным. Они заявляют, что под угрозой находится весь мир.

Белоруссия ввела санкции против ЕС. Такое решение приняли из-за действий Европы в отношении Республики.

Заявление о закрытии Крымского моста не на шутку всполошило украинцев. Трудности на полуострове очень радуют соседей.

Политолог оценил последствия санкций ЕС в отношении Крымского моста.

Украину уже лиши права на несколько территорий. В Польше высказались на этот счет.

Судьбу "Северного потока – 2" связали с Тихановской.

России сделали предупреждение из-за болезни Трампа.

Армия

США нашли управу против российских подлодок в Арктике.

"Российской мясорубке" нашли новую боевую задачу.

У границы с Крымом нашли тело задушенного военного ВСУ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Военные Армении сбили два самолета Азербайджана.

Вооруженные силы Армении привели в состояние полной боевой готовности.

Экономика

Индексация пенсий пройдет в несколько этапов. "Утро.ру" опубликовало подробный график на следующий год.

В России задумались над строительством "Северного потока – 3".

Эксперт оценил, как болезнь Трампа может сказаться на российской валюте.

Жизнь

Прямо перед выборами у Трампа обнаружили смертельную болезнь. Пока неизвестно, как это повлияет на выборы в США.

Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала, как ее старший сын общается с новорожденным, который не так давно появился в семье у продюсера.

Рыбин и Сенчукова сообщили о пополнении в семье.

Кикабидзе разгромили из-за слов о России.