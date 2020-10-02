Состояние Трампа ухудшилось

У президента США поднялась температура

Заболевший коронавирусом Дональд Трамп стал чувствовать себя хуже. 

Если ранее болезнь протекала бессимптомно, то теперь у президента Соединенных Штатов поднялась температура и появился кашель, пишет издание "Vanity Fair". У Милании Трамп болезнь пока протекает без симптомов. 

Напомним, что ранее помощники главы Овального кабинета рассказали, что Трамп начал чувствовать себя плохо еще в среду, 27 сентября, но тогда плохое самочувствие списали на переутомление. 

Сейчас представитель Республиканской партии и первая леди, которая тоже сдала положительный тест на COVID-19, изолировались. Из-за болезни Дональду Трампу пришлось на время отказаться от публичных выступлений, в том числе и от предвыборных дебатов с Джо Байденом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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