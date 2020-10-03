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Глава Белого дома Дональд Трамп пробудет ближайшие дни в военном госпитале в штате Мэриленд. Президента США решили поместить в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, чтобы врачи могли следить за его здоровьем и вовремя оказать всю помощь.
Об этом пишет Reuters. При этом лидер американцев продолжит работать.
На своей странице в "Твиттер" Трамп отметил, что с ним все хорошо. Он также поблагодарил общество за поддержку.
Врач главы США Шон Конли ранее сообщил, передавала в соцсети пресс-служба Трампа, что президент утомлен, но дополнительный кислород ему не требуется.
О том, что Трамп, а также его супруга Мелания, заразились коронавирусом, стало известно накануне.
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