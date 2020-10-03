Президент США записал видеообращение, рассказав о своем самочувствии

Глава Белого дома Дональд Трамп пробудет ближайшие дни в военном госпитале в штате Мэриленд. Президента США решили поместить в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, чтобы врачи могли следить за его здоровьем и вовремя оказать всю помощь.

Об этом пишет Reuters. При этом лидер американцев продолжит работать.

На своей странице в "Твиттер" Трамп отметил, что с ним все хорошо. Он также поблагодарил общество за поддержку.

Врач главы США Шон Конли ранее сообщил, передавала в соцсети пресс-служба Трампа, что президент утомлен, но дополнительный кислород ему не требуется.

О том, что Трамп, а также его супруга Мелания, заразились коронавирусом, стало известно накануне.