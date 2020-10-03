Заразившегося COVID-19 Трампа госпитализировали в военную больницу

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Президент США записал видеообращение, рассказав о своем самочувствии

Глава Белого дома Дональд Трамп пробудет ближайшие дни в военном госпитале в штате Мэриленд. Президента США решили поместить в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, чтобы врачи могли следить за его здоровьем и вовремя оказать всю помощь. 

Об этом пишет Reuters. При этом лидер американцев продолжит работать. 

На своей странице в "Твиттер" Трамп отметил, что с ним все хорошо. Он также поблагодарил общество за поддержку. 

Врач главы США Шон Конли ранее сообщил, передавала в соцсети пресс-служба Трампа, что президент утомлен, но дополнительный кислород ему не требуется

О том, что Трамп, а также его супруга Мелания, заразились коронавирусом, стало известно накануне. 

Полина ИВАНОВА

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