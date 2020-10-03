Церемония вызвала небывалый ажиотаж

В Москве на Кунцевском кладбище похоронили Максима Марцинкевича, известного по кличке Тесак. Проститься с неонацистом пришли сотни людей.

Как сообщает "МК", полиция взяла под особую охрану похороны Тесака. Люди стекались к метро "Кунцевская" толпами и стояли длинные очереди за цветами. Издание опубликовало видео, на котором видно, как люди с букетами друг за другом прощаются с Марцинкевичем.

Тесак умер 16 сентября в СИЗО Челябинска. Родители Марцинкевича уверены, что его убили, а перед смертью – пытали. Отец Тесака требовал возбудить уголовное дело.