Море цветов и толпа людей: в Москве простились с Тесаком

Церемония вызвала небывалый ажиотаж

В Москве на Кунцевском кладбище похоронили Максима Марцинкевича, известного по кличке Тесак. Проститься с неонацистом пришли сотни людей. 

Как сообщает "МК", полиция взяла под особую охрану похороны Тесака. Люди стекались к метро "Кунцевская" толпами и стояли длинные очереди за цветами. Издание опубликовало видео, на котором видно, как люди с букетами друг за другом прощаются с Марцинкевичем. 

Тесак умер 16 сентября в СИЗО Челябинска. Родители Марцинкевича уверены, что его убили, а перед смертью – пытали. Отец Тесака требовал возбудить уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА

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