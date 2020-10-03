Если заняться садом осенью, весной будет легче подготовиться к новому урожайному сезону

Октябрь считается одним из самых загруженных месяцев для огородников. Ведь нужно не только собрать оставшийся урожай, но и привести в порядок участок. Среди важных задач – посадка молодых саженцев, обрезка растений, подкормка, а также перекопка грядок.

Давайте разберемся, как подготовить участок к новому урожайному сезону.

Санитарная уборка участка

Прежде всего стоит уделить внимание этому. Удалите сорняки с грядок, а также избавьтесь от засохшей травы и опадших листьев. Не забудьте убрать ненужную растительность под деревьями, ведь там могут скрываться вредители.

Займитесь обрезкой больных веток на деревьях и кустах. Также смело срезайте сухие ветки.

Защита от вредителей

Для того, чтобы под кору растений не попали личинки вредителей, в околоствольном круге сделайте круги из клея.

Утепление растений

Существует несколько способов, как помочь растениям перенести холода.

Согласно одному из методов, приложите к стволам молодых саженцев еловые ветви, после чего обмотайте специальной сеткой или тканью.

Еще одним эффективным способом защиты растений от холодов считается мульчирование. Зимой оно не позволит грунту сильно промерзнуть. В качестве мульчи можно использовать каменную крошку, а также смесь компоста, опилок и торфа.

Внесение удобрений

Если осень выдалась сухой, прибегните к следующему методу: вокруг ствола выройте ямки глубиной около 15 см. Поместите туда минеральные удобрения после последнего полива.

Подготовка грядок

Очистите грядки от ботвы и сорняковых растений. Распланируйте новые посадки.

В конце октября займитесь перекопкой почвы и внесением органической подкормки.

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