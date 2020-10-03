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Октябрь считается одним из самых загруженных месяцев для огородников. Ведь нужно не только собрать оставшийся урожай, но и привести в порядок участок. Среди важных задач – посадка молодых саженцев, обрезка растений, подкормка, а также перекопка грядок.
Давайте разберемся, как подготовить участок к новому урожайному сезону.
Санитарная уборка участка
Прежде всего стоит уделить внимание этому. Удалите сорняки с грядок, а также избавьтесь от засохшей травы и опадших листьев. Не забудьте убрать ненужную растительность под деревьями, ведь там могут скрываться вредители.
Займитесь обрезкой больных веток на деревьях и кустах. Также смело срезайте сухие ветки.
Защита от вредителей
Для того, чтобы под кору растений не попали личинки вредителей, в околоствольном круге сделайте круги из клея.
Утепление растений
Существует несколько способов, как помочь растениям перенести холода.
Согласно одному из методов, приложите к стволам молодых саженцев еловые ветви, после чего обмотайте специальной сеткой или тканью.
Еще одним эффективным способом защиты растений от холодов считается мульчирование. Зимой оно не позволит грунту сильно промерзнуть. В качестве мульчи можно использовать каменную крошку, а также смесь компоста, опилок и торфа.
Внесение удобрений
Если осень выдалась сухой, прибегните к следующему методу: вокруг ствола выройте ямки глубиной около 15 см. Поместите туда минеральные удобрения после последнего полива.
Подготовка грядок
Очистите грядки от ботвы и сорняковых растений. Распланируйте новые посадки.
В конце октября займитесь перекопкой почвы и внесением органической подкормки.
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