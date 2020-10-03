Базовые принципы позволят легче отмыть ванну и кухню

Уборка часто кажется тяжелым и трудным занятием. Однако опытные хозяйки знают, что поддерживать чистоту в доме не так уж и сложно, если знать основные лайфхаки. Тогда отчистить предметы от грязи будет проще.

Как быстро убраться в ванной

Отмыть шторку от старых желтых пятен поможет раствор из воды и перекиси водорода в равных пропорциях. Последняя также справится с известковым налетом на самой ванне. Перекись нужно распылить по поверхности с помощью пульверизатора, оставить отмокать на 30 минут и смыть теплой водой.

Поможет удалить грязь с ванны сода, если рассыпать ее по ванне, а через пару минут залить уксусом. Однако в таком случае перед тем, как смыть смесь водой, нужно пройтись по ванне щеткой.

Отмыть унитаз можно с помощью горчичного порошка, который в равном количестве нужно смешать с лимонной кислотой и кукурузным крахмалом.

Убрать грязь между швов плитки можно, если пройтись по ним парафиновой свечой. Легко очистить кафель позволит раствор из стакана воды и 15 граммов лимонной кислоты. Смесь необходимо смыть водой.

Как отмыть кухню от грязи

Чаще всего на кухне приходится мыть плиту. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться обычным канцелярским ластиком. В борьбе с нагаром поможет лимон. Нужно выжать сок и пройтись им по плите, затем подождать 15 минут и вытереть мокрой губкой.

Вернуть духовке прежний вид поможет разрыхлитель для теста. Для начала нужно пройтись горячей тряпкой по внутренней поверхности, затем рассыпать разрыхлитель, после чего оставить отмокать. Через 30 минут убрать комочки влажной тряпкой.

Как почистить ковер

Избавиться от пятен на любимом ковре можно с помощью литра холодной воды, в которую нужно добавить одну столовую ложку глицерина. Смесь воды со стиральным порошком будет эффективна, если после ее использования пройтись по ковру теплой водой с уксусом (на пол литра нужна одна чайная ложка уксуса).

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вывести пятна на кухонных полотенцах.