Смешные анекдоты на 4 октября

Смешные анекдоты на 4 октября
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Провести последний выходной день с улыбкой помогут приколы от "Утро.ру"
  • Разговор двух друзей:

– Слушай, а почему у тебя оба уха перевязаны?

– Да я белье гладил, и тут неожиданно зазвонил телефон. Ну и я по ошибке поднес к уху утюг.

– Какой ужас! А что со вторым ухом?

– Пытался скорую вызвать…

  • Жена спрашивает у мужа:

– Кто звонил?

– Как я понял, какой-то синоптик.

– В смысле?

– Да он задал очень странный вопрос: "Ну что, солнце, горизонт уже чист?".

  • Сын интересуется у матери:

– Мам, скажи, а почему у папы практически нет волос на голове?

– Потому что он умный, сынок.

– Тогда почему у тебя так много?

– Ну-ка замолчал и продолжил есть!

  • Маленький мальчик подходит к продавщице:

– Тетя, тетя, вы мне вчера неправильно сдачу дали.

– Мальчик, вообще-то вчера нужно было приходить. Сегодня уже поздно.

– Отлично, тогда оставлю лишнюю тысячу себе.

  • Разговор супругов:

– Я тебе дубленку подарил?

– Да.

– А сапоги подарил?

– Подарил.

– Тогда сходи за сыном в детский сад!

– А почему я?!

– Ты мне предлагаешь идти в носках, трусах и с пенкой для бритья?!

  • Мать разговаривает с дочерью:

– Объясни, почему ты отказываешься выходить за него замуж?

– Да потому что он рыжий.

Отец невозмутимо:

– Поверь, солнышко, через год жизни с тобой он станет седым. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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