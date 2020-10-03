Смешные анекдоты на 4 октября

Курс рубля
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– Слушай, а почему у тебя оба уха перевязаны?
– Да я белье гладил, и тут неожиданно зазвонил телефон. Ну и я по ошибке поднес к уху утюг.
– Какой ужас! А что со вторым ухом?
– Пытался скорую вызвать…
– Кто звонил?
– Как я понял, какой-то синоптик.
– В смысле?
– Да он задал очень странный вопрос: "Ну что, солнце, горизонт уже чист?".
– Мам, скажи, а почему у папы практически нет волос на голове?
– Потому что он умный, сынок.
– Тогда почему у тебя так много?
– Ну-ка замолчал и продолжил есть!
– Тетя, тетя, вы мне вчера неправильно сдачу дали.
– Мальчик, вообще-то вчера нужно было приходить. Сегодня уже поздно.
– Отлично, тогда оставлю лишнюю тысячу себе.
– Я тебе дубленку подарил?
– Да.
– А сапоги подарил?
– Подарил.
– Тогда сходи за сыном в детский сад!
– А почему я?!
– Ты мне предлагаешь идти в носках, трусах и с пенкой для бритья?!
– Объясни, почему ты отказываешься выходить за него замуж?
– Да потому что он рыжий.
Отец невозмутимо:
– Поверь, солнышко, через год жизни с тобой он станет седым.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет