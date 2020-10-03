Смешные анекдоты на 4 октября

Провести последний выходной день с улыбкой помогут приколы от "Утро.ру"

Разговор двух друзей:

– Слушай, а почему у тебя оба уха перевязаны?

– Да я белье гладил, и тут неожиданно зазвонил телефон. Ну и я по ошибке поднес к уху утюг.

– Какой ужас! А что со вторым ухом?

– Пытался скорую вызвать…

Жена спрашивает у мужа:

– Кто звонил?

– Как я понял, какой-то синоптик.

– В смысле?

– Да он задал очень странный вопрос: "Ну что, солнце, горизонт уже чист?".

Сын интересуется у матери:

– Мам, скажи, а почему у папы практически нет волос на голове?

– Потому что он умный, сынок.

– Тогда почему у тебя так много?

– Ну-ка замолчал и продолжил есть!

Маленький мальчик подходит к продавщице:

– Тетя, тетя, вы мне вчера неправильно сдачу дали.

– Мальчик, вообще-то вчера нужно было приходить. Сегодня уже поздно.

– Отлично, тогда оставлю лишнюю тысячу себе.

Разговор супругов:

– Я тебе дубленку подарил?

– Да.

– А сапоги подарил?

– Подарил.

– Тогда сходи за сыном в детский сад!

– А почему я?!

– Ты мне предлагаешь идти в носках, трусах и с пенкой для бритья?!

Мать разговаривает с дочерью:

– Объясни, почему ты отказываешься выходить за него замуж?

– Да потому что он рыжий.

Отец невозмутимо:

– Поверь, солнышко, через год жизни с тобой он станет седым.