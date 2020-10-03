Заразившийся коронавирусом Порошенко попал в больницу

Заразившийся коронавирусом Порошенко попал в больницу
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/Globallookpress.com/globallookpress.com
У экс-президента Украины двусторонняя пневмония

Петру Порошенко не удалось перенести COVID-19 на ногах, как он того хотел. Бывшего главу Незалежной госпитализировали. Об этом сообщила его супруга Марина Порошенко.

Как рассказа жена политика в "Фейсбук" его партии "Европейская Солидарность", ее мужа положили в одну из больниц Киева, которая принимает коронавирусных больных. Борется с недугом также одна из дочерей пары. По ее словам, несмотря на двустороннюю пневмонию, у Порошенко сильная воля, он также продолжает придерживаться рекомендаций врачей.

Супруга Порошенко также рассказала о том, что ситуация в больницах плачевная. Врачи находятся на грани истощения, медицинского оборудования, как и больничных коек не хватает. Она раскритиковала власти за то, что те тратили деньги на что угодно, но не на борьбу с инфекцией. 

В конце сентября Порошенко рассказал о том, что заразился коронавирусом. Экс-президент Украины изолировался у себя дома. Тогда он пожалел, что ему пришлось прервать рабочие поездки по стране. 

На Украине COVID-19 также перенесли супруга действующего президента Незалежной Елена Зеленская и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бармалей
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Еще Россию и агентов Кремля не обвиняют в его заражении ? " Врачи находятся на грани истощения, медицинского оборудования, как и больничных коек не хватает." - это точно москали устроили !!!
Karimzade Shalva
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Так, а завещание-то, на кого написал? Как никак, у Украины нет вакцины, возможно, это и есть конец мучениям, зато спишут все заведённые уголовные дела.
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