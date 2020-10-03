Что случилось сегодня: последние новости на 3 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 3 октября
Фото: Vladimir Prycek/CTK/globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре от "Утро.ру"

Бои между Арменией и Азербайджаном ужесточаются. В Германии пригрозили России новыми санкциями. Об этом и других событиях субботы – в материале "Утро.ру".

Армия

  • В США переживают из-за того, что в России могут перевооружить часть танков. Американских военных беспокоит то, что боевые машины могут получить пушку калибра 152-мм.

Конфликт в Карабахе

  • В Армении заявили, что сбили три военных самолета Азербайджана. В Баку же рассказали об ожесточенных боях, которые шли ночью. 
  • Военный эксперт полагает, что ситуация в Нагорном Карабхе в ближайшее время только ухудшится. Азербайджан может резко изменить ход боевых действий в свою сторону.

Политика

  • В Германии переживают из-за того, что отношения с Россией могут скатиться до уровня "ледникового периода" из-за ситуации с Алексеем Навальным. 
  • Тем не менее в Берлине пообещали ввести санкции против Москвы, если ОЗХО подтвердит заявления немцев о том, что оппозиционер был якобы отравлен "Новчиком". 

Жизнь

  • Экс-президент Украины Петр Порошенко попал в больницу с двусторонней пневмонией. Политик продолжает бороться с коронавирусом. 

Шоу-бизнес

  • Максим Галкин рассказал, что друг его семьи, певец и продюсер Александр Кальянов предчувствовал смерть. Артист боролся с тяжелой болезнью. 
  • Виталина Цымбалюк-Романовская поведала в день 85-летния Армена Джигарханяна о том, что режиссер совсем плох. По ее мнению, у артиста деменция. 
Полина ИВАНОВА

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