Зелень после этого овоща плохо взойдет

В моркови много полезных элементов, ведь она вытягивает из почвы все ценные вещества, особенно – калий и фосфор. Поэтому после этого овоща нужно высаживать правильные культуры на следующий год.

Что можно сажать после моркови в открытом грунте

Если осень после сбора урожая выдалась теплая, то на место этого овоща можно посадить горох, бобы или фасоль. Их корни сильно не отрастают, поэтому почву они не истончают. Эти растения, наоборот, обогатят почву, а весной проще будет копать землю. Не стоит забывать о том, что грядки нужно подкормить – стоит внести комплексные удобрения илиторфо-компостную смесь.

Весной же можно заполнить грядки капустой, помидорами, баклажанами и перцем, то есть культурами семейства пасленовых.

Подойдут и ягоды. Можно посадить клубнику или землянику, но тогда почву постоянно придется удобрять.

Разные виды лука позволят избавиться от вредителей в грядках, но в таком случае ждать хорошего урожая не стоит. Сидераты также позволят оздоровить почву.

А вот высаживать после моркови свеклу, зелень или чеснок, а также огурцы не рекомендуется. Тыквы и кабачки, то есть все бахчевые, также не дадут хороший урожай на следующий год.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сохранить морковь в домашних условиях в течение всей зимы.