Новости неутешительные: в Белом доме раскрыли подробности о состоянии зараженного Трампа

Новости неутешительные: в Белом доме раскрыли подробности о состоянии зараженного Трампа
Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
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Жизненные показатели президента США вызвали серьезные опасения

Информацию об ухудшении состояния Дональда Трампа, которую ранее распространили СМИ, подтвердили в Белом доме. 

Ранее появились новости о том, что в пятницу, 2 октября, американскому лидеру стало хуже. В крови 74-летнего политика резко понизилось содержание кислорода, кроме того, у Трампа подскочила температура. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние президента заставило всех изрядно понервничать. Он подтвердил данные, которые опубликовали СМИ. Об этом сообщает Fox News. 

О положительных результатах теста на коронавирус Трамп сам сообщил в своем Твиттере. Супруга политика Мелания тоже заразилась. Оба ушли на карантин, однако президент заявил, что продолжит работать. Серьезная болезнь действующего президента перед выборами в США, до которых остается чуть меньше месяца, повлияла на валютные рынки. Сразу после известий о коронавирусе у Трампа доллар подорожал.  О последствиях заражения американского лидера уже высказался ряд экспертов. Так, один из них считает, что глава США сможет извлечь из этой ситуации выгоду. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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