Губернатор отметил, что в стране отсутствует единая система слежения за состоянием окружающей среды

Глава Камчатского края Владимир Солодов выступит с предложением ввести ежедевный мониторинг по состоянию природы на государственном уровне. Соответствующее заявление глава региона сделал после исследований Халактырского пляжа, где проводилась проверка после жалоб жителей на состояние воды.

По словам Солодова, сложившаяся ситуация говорит о том, что в стране отсутствует отработанная система мониторинга такого рода последствий – власти узнают о произошедшем от заинтересованных граждан. По этой причине он намерен обратиться к федеральным органам власти с предложением о создании единой системы для постоянной охраны природы с помощью снимков из космоса, дистанционного зондирования почвы и проб.

Также губернатор сообщил, что образцы направят в ведущие учреждения страны по проверке загрязняющих веществ часовым рейсом c Камчатки. На побережье Тихого океана в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию воды. МЧС РФ проводит аэрофотосъемку.

Также Солодов поручил Минздраву региона диагностировать пострадавших серферов для оценки их фактического состояния, подчеркнув, что приоритетной задачей для властей остается здоровье населения, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

В Минприроды России также отмечают, что следственные органы должны устроить проверку по факту инцидента. В настоящее время проводится мониторинг ситуации, Роспотребнадзор отбирает пробы вод не только в океане, но и в прилегающих к нему водных объектах.

Не так давно стало известно, что у берегов Камчатки произошла экологическая катастрофа: местные серферы заявили, что у Халактырского пляжа изменился цвет воды. Жители сообщили, что после контакта с водой испытывают проблемы со здоровьем из-за жжения в области глаз. После огласки инцидента местные власти инициировали создание рабочей группы с представителями надзорных служб. 4 сентября взятые пробы с водой и песком направят на исследование в Москву.

