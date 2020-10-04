Трампу предрекли опухоль мозга и слепоту: предсказание Ванги о США нашли зарубежные СМИ

Трампу предрекли опухоль мозга и слепоту: предсказание Ванги о США нашли зарубежные СМИ
Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
Жуткое пророчество об американском лидере всплыло после известий о его заражении коронавирусом

Болгарская ясновидящая предсказала ряд событий в 2020 году. Предвидела Ванга и судьбу Дональда Трампа, уверяют ее поклонники. Об этом пишет Mirror. 

Издание пишет о предсказаниях Ванги на 2020 год. Якобы многое из того, что ждет мир, ей удалось предвидеть. Всплыло и пророчество о главе Штатов. Провидица говорила, что у Трампа найдут "загадочную болезнь", которая приведет к страшным последствиям. Якобы у него будет опухоль мозга. Кроме того, политик может ослепнуть.

Ранее в Белом доме подтвердили, что состояние Трампа в пятницу вызвало серьезные опасения. У президента подскочила температура, а уровень кислорода в крови снизился. Вместе с американским лидером коронавирус подхватила и его супруга Мелания. Ее состояние у медиков тревоги не вызывает.

О болезни Трамп сообщил в Твиттер. Положительный тест политик сдал после того, как стало известно о заражении его советницы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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