Белорусы мстят Украине за непризнание Лукашенко президентом

Белорусы мстят Украине за непризнание Лукашенко президентом
Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Реакцию Минска на заявления Киева показал Владимир Соловьев

На белорусском телевидении начали по-новому обозначать Украину после выпадов в адрес Александра Лукашенко.

В Незалежной отказываются признавать Батьку легитимным лидером Белоруссии. Такое заявление сделал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украинскую сторону не убедила победа Лукашенко на выборах президента и последующая инаугурация, проведенная без предупреждения. 

На этом фоне телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, как белорусское ТВ теперь обозначает Незалежную. Он указал на мстительный жест Минска. В своем телеграм-канале он показал скриншот сюжета о коронавирусе на Украине. Страну подписали как бывшую УССР. Соловьев назвал  это "своеобразной реакцией".

Напомним, Кулеба ранее также сообщил, как официальный Киев будет называть президента Белоруссии после 5 ноября. Употреблять слово "нелегитимный" не будут.

"Официальная позиция – Александр Лукашенко", – заявил министр.

Батька победил на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года. В этот же день в стране начались массовые акции протесты, которые не утихают до сих пор.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Покойная Легкоступова подала знак: появились фото с места трагедии

Певицу заметили в отражении на снимках из ванной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей