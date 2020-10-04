Белорусы мстят Украине за непризнание Лукашенко президентом

Реакцию Минска на заявления Киева показал Владимир Соловьев

На белорусском телевидении начали по-новому обозначать Украину после выпадов в адрес Александра Лукашенко.

В Незалежной отказываются признавать Батьку легитимным лидером Белоруссии. Такое заявление сделал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украинскую сторону не убедила победа Лукашенко на выборах президента и последующая инаугурация, проведенная без предупреждения.

На этом фоне телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, как белорусское ТВ теперь обозначает Незалежную. Он указал на мстительный жест Минска. В своем телеграм-канале он показал скриншот сюжета о коронавирусе на Украине. Страну подписали как бывшую УССР. Соловьев назвал это "своеобразной реакцией".

Напомним, Кулеба ранее также сообщил, как официальный Киев будет называть президента Белоруссии после 5 ноября. Употреблять слово "нелегитимный" не будут.

"Официальная позиция – Александр Лукашенко", – заявил министр.

Батька победил на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года. В этот же день в стране начались массовые акции протесты, которые не утихают до сих пор.