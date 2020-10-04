Смешные анекдоты на 5 октября

Шутки на злобу дня для читателей "Утро.ру"

Понедельник пройдет веселее со свежими приколами.

Жители Петербурга так вежливы, что никогда не позволят себе резко высказаться о ком-то. Вместо этого петербуржцы могут сказать: "В соответствии с новыми правилами фильм с вашим участием точно получил бы Оскара".

Сидят два студента в баре, беседуют. Один глубокомысленно:

– Петя, истина все-таки в вине!

– В чьей?

– Ты что, на юридическом учишься?

– Кто тебе сказал?

Подруги размышляют, что заказать на ужин.

– Давай доставку бургеров поищем? – предлагает одна.

– Ты что, мы же на диете! Нужно пешком за ними сходить, – парирует другая.