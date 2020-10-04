Смешные анекдоты на 5 октября

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Понедельник пройдет веселее со свежими приколами.
– Петя, истина все-таки в вине!
– В чьей?
– Ты что, на юридическом учишься?
– Кто тебе сказал?
– Давай доставку бургеров поищем? – предлагает одна.
– Ты что, мы же на диете! Нужно пешком за ними сходить, – парирует другая.
Самолет Ил-96-300 приземлился в Ереване
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