Смешные анекдоты на 5 октября

Смешные анекдоты на 5 октября
Фото: pixabay.com
Шутки на злобу дня для читателей "Утро.ру"

Понедельник пройдет веселее со свежими приколами.

  • Жители Петербурга так вежливы, что никогда не позволят себе резко высказаться о ком-то. Вместо этого петербуржцы могут сказать: "В соответствии с новыми правилами фильм с вашим участием точно получил бы Оскара".
  • Сидят два студента в баре, беседуют. Один глубокомысленно:

– Петя, истина все-таки в вине!

– В чьей?

– Ты что, на юридическом учишься?

– Кто тебе сказал?

  • Подруги размышляют, что заказать на ужин.

– Давай доставку бургеров поищем? – предлагает одна.

– Ты что, мы же на диете! Нужно пешком за ними сходить, – парирует другая.

  • Объявление: "Срочно требуется тренер в бассейн. График плавающий".
Кристина ЧЕРНИКОВА

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