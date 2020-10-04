Россиянам рассказали о ежемесячных выплатах для семей с детьми

Россиянам рассказали о ежемесячных выплатах для семей с детьми
Младенец. Фото: Dmitry Chasovitin/www.globallookpress.com
В ПФР назвали условия для выплаты пособий

Пенсионный фонд напомнил о получении денежных средств, на которые имеет право отдельная категория граждан. Речь идет о тех семьях, которые могут получить деньги из маткапитала с определенными критериями.

Прежде всего, необходимо, чтобы в семье появился второй ребенок после 01.01.2018. Также родившийся малыш и его мама должны иметь российское гражданство. И, наконец, средний доход на одного человека в семье не может быть выше размера двух сумм прожиточного минимума, определенного в регионе на второй квартал прошлого года.

Выплата средств происходит каждый месяц. Она эквивалентна одному прожиточному минимуму на детей, который устанавливается в пределах конкретного региона РФ.

По состоянию на текущий год, такая сумма в столице на одного ребенка составляет 15 225 тыс. рублей. В Подмосковье – 12 688.

Чтобы получить средства, необходимо подать соответствующее заявление, с которым можно обратиться в ПФР в любой момент на протяжении трех лет со дня рождения ребенка. При обращении в первое полугодие сумму предоставят с даты рождения, в ином случае – со дня обращения в фонд с заявлением, отмечается на сайте ПФР.

Ранее глава РФ Владимир Путин объявил в ходе выступления перед сенаторами, что с 1 января следующего года размер материнского капитала будет увеличен практически на 23 тыс. рублей и превысит таким образом 639 тыс.

Егор МАЛКОВ

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