Какие продукты снижают уровень сахара в крови: врач дал ответ

Какие продукты снижают уровень сахара в крови: врач дал ответ
Фото: pixabay.com
Популярный миф развеяли

Продуктов, которые могут снизить уровень сахара в крови, вопреки распространенному мнению, не существует. Об этом в беседе с "Утро.ру" сообщила врач, эксперт "Лаборатории долголетия" Оксана Лищенко. По словам медика, с помощью питания можно предотвратить повышение сахара в крови, однако чудесными свойствами снизить его не обладает ни один продукт.

"Это миф", – отметила Лищенко.

Врач рассказала, что ряд продуктов обладает низким гликемическим индексом. То есть такая еда не вызовет повышения сахара в крови.

"Низкий гликемический индекс – это от 0 до 40, высокий – от 70 до 100", – сказала Лищенко.

Какие продукты не повышают уровень сахара в крови

Медики советуют включить в рацион ряд фруктов, овощей, а также морепродукты. Низким гликемическим индексом обладают:

  • Овощи
  • Зелень
  • Апельсины
  • Гранаты
  • Мандарины
  • Клубника
  • Рыба
  • Морепродукты
  • Чечевица и горох


Ранее врачи перечислили, какие продукты повышают давление. Подробно о том, можно ли гипертоникам есть сладкое и острое, а также пить кофе – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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