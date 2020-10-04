Какие продукты снижают уровень сахара в крови: врач дал ответ

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Продуктов, которые могут снизить уровень сахара в крови,
вопреки распространенному мнению, не существует. Об этом в беседе с "Утро.ру"
сообщила врач, эксперт "Лаборатории долголетия" Оксана Лищенко. По словам
медика, с помощью питания можно предотвратить повышение сахара в крови, однако
чудесными свойствами снизить его не обладает ни один продукт.
"Это миф", – отметила Лищенко.
Врач рассказала, что ряд продуктов обладает низким гликемическим индексом. То есть такая еда не вызовет повышения сахара в крови.
"Низкий гликемический индекс – это от 0 до 40, высокий – от 70 до 100", – сказала Лищенко.
Медики советуют включить в рацион ряд фруктов, овощей, а также морепродукты. Низким гликемическим индексом обладают:
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