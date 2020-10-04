Что нельзя есть при похудении: комментарий врача

Эксперт перечислил главные продукты, которые мешают сбросить вес

В период карантина многие наверняка позволяли себе лишнее – кто-то заедал стресс, кого-то тянуло на вредную еду от безделья. А сейчас из-за сложной ситуации с коронавирусом многие компании вновь возвращают сотрудников на удаленку. Как без вреда для здоровья избавиться от наеденных килограммов, рассказал врач.

Садиться на жесткую диету вовсе не обязательно и даже вредно, не раз говорили медики. После резкого похудения вес может вернуться плюс прибавятся проблемы со здоровьем. Чтобы вернуть стройность, нужно отказаться от ряда продуктов, которые мешают достичь цели.

Эксперт перечислил самые вредные для худеющих продукты.

Что нельзя есть при похудении

Главный враг для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов – это так называемые "калорийные бомбы".

"Это продукты, которые одновременно содержат сахара и жиры", – пояснил в беседе с "Утро.ру" врач-эксперт "Лаборатории долголетия" Евгений Никитин.

После употребления такой еды аппетит разгорается еще больше, что приводит к набору веса. Стоит отказаться от следующих продуктов:

Молочных коктейлей

Мучного: булочек, пирогов, пирожных и т.д.

Фастфуда





"Хорошая новость в том, что можно худеть и без строгих запретов на продукты. Главное, что нужно соблюдать, – это дефицит потребляемых в сутки калорий, а для этого совсем не обязательно отказываться от каких -то конкретных продуктов, можно позволять себе и кусочек шоколада, и даже выпечку, главное, сохранять ограничение калорий",

– отметил медик.