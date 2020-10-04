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В процессе регулярного использования стиральной машины в барабане скапливается различная грязь с отложениями, которые могут стать причиной появления не только сильно неприятного запаха, но и грибковых образований. Несвоевременная чистка приводит к появлению известкового налета, который, в свою очередь, становится причиной неполадок двигателя – нагреватель выводится из строя, и оборудование ломается.
Современная бытовая техника сегодня обладает расширенным функционалом – люди могут просто выбрать в меню режим "самоочистки", и проблема будет решена. Тем не менее, далеко не у всех есть такая возможность, и приходится искать определенные способы для очистки барабана.
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