Процедуру необходимо выполнять не реже одного раза в месяц

В процессе регулярного использования стиральной машины в барабане скапливается различная грязь с отложениями, которые могут стать причиной появления не только сильно неприятного запаха, но и грибковых образований. Несвоевременная чистка приводит к появлению известкового налета, который, в свою очередь, становится причиной неполадок двигателя – нагреватель выводится из строя, и оборудование ломается.

Современная бытовая техника сегодня обладает расширенным функционалом – люди могут просто выбрать в меню режим "самоочистки", и проблема будет решена. Тем не менее, далеко не у всех есть такая возможность, и приходится искать определенные способы для очистки барабана.

Самый универсальный и верный способ – сходить в магазин за специальным чистящим средством и засыпать его в нужное отделение. Если же подходящего товара не окажется, на помощь придет уксус, сода или лимонная кислота.

Для того, чтобы очистить технику, необходимо засыпать в отдел порошка в бардачке один или два пакетика с содой (можно и лимонную кислоту).

С уксусом сложнее – потребуется сто миллилитров кислоты с семипроцентной концентрацией.

Затем включается режим деликатной чистки, либо "самоочистки". После этого необходимо проветрить барабан. За ним нужно следить тщательнее всего. Оптимальная частота ухода за барабаном – не менее трех раз за три месяца. В противном случае стиральная машина может выйти из строя.





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