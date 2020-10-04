За главным трубопрокладчиком следуют суда снабжения

Российское трубоукладывательное судно "Академик Черский" в настоящее время проходит ходовые испытания в районе немецкого порта Мукран. Ожидается, что в ближайшее время туда прибудут три корабля снабжения, которые прибывают вслед за "Черским" для завершения строительства "Северного потока – 2".

Известно, что по состоянию на 3 октября "Черский" был всего в нескольких милях от пункта назначения. 3 числа туда прибыли два судна – Finval и Errie. Владельцем первого корабля является "Морспасслужба", получившая судно от "Газпрома" в качестве арендатора.

Errie уже снабжал "Черского" во время летнего рейда, когда трубоукладчик только вошел в акваторию Балтийского моря из Находки. Сейчас судно остается во владении сингапурской компании Intan OSV Ptr Ltd.

По данным портала Vesselfiner, за Мукраном следует еще один корабль снабжения – "Умка", принадлежащая все той же "Морспасслужбе". Это судно уже было задействовано в прокладке газовой трубы у вод ФРГ. Тем временем ледокол "Владислав Стриженов", эксплуатируемый владельцем "Газпром флот", отплывает обратно в Калининград. Вероятнее всего, он лишь завез оборудование для трубоукладки, сообщает EADaily.

Ранее эксперты предположили, что постоянные маневры судна снабжения "Иван Сидоренко", которое принимает участие в прокладке трубы, обусловлены недостатком его оснащенности. Судно постоянно перенаправляют за новыми материалами.