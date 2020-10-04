Курс рубля
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В Белом доме подтвердили информацию об ухудшении состояния президента США Дональда Трампа, в Москве число заражение коронавирусом перевалило за 3 тысячи впервые с 23 мая, бои в Карабахе продолжаются. Новости дня – в нашем дайджесте.
Жизнь
Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу. В Москве на 4 октября зарегистрировано3327 случаев заражения. Показатели достигли такой отметки впервые с 23 мая. Глава столицы Сергей Собянин тем временем сообщил, что ситуация понемногу стабилизируется, однако среди пациентов много тяжелобольных.
В Белом доме подтвердили озвученную ранее в СМИ информацию. Дональду Трампу действительно стало хуже в пятницу, его показатели вызывали серьезные опасения.
Россиянам напомнили условия получения ежемесячных пособий на детей. Кому и сколько положено, рассказали в ПФР.
Политика
Конфликт в Нагорном Карабахе не получится урегулировать без участия российских миротворцев. Такое мнение выразил экс-сенатор Франц Клинцевич.
Армия
Пользователей впечатлило эффектное видео с Су-57-кабриолетом. Пилот пролетел на истребителе с открытой кабиной.
Шоу-бизнес
Фигуристка Алина Загитова дебютировала в роли ведущей шоу "Ледниковый период". Зрители ее раскритиковали – спортсменка испортила всю передачу, заявили комментаторы в Сети.
В Москве простились с Александром Кальяновым – проводить артиста в последний путь приехала Алла Пугачева.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Певицу заметили в отражении на снимках из ванной