Что случилось сегодня: последние новости на 4 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 4 октября
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре от "Утро.ру"

В Белом доме подтвердили информацию об ухудшении состояния президента США Дональда Трампа, в Москве число заражение коронавирусом перевалило за 3 тысячи впервые с 23 мая, бои в Карабахе продолжаются. Новости дня – в нашем дайджесте.

Жизнь

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу. В Москве на 4 октября зарегистрировано3327  случаев заражения. Показатели достигли такой отметки впервые с 23 мая. Глава столицы Сергей Собянин тем временем сообщил, что ситуация понемногу стабилизируется, однако среди пациентов много тяжелобольных.

В Белом доме подтвердили озвученную ранее в СМИ информацию. Дональду Трампу действительно стало хуже в пятницу, его показатели вызывали серьезные опасения.

Россиянам напомнили условия получения ежемесячных пособий на детей. Кому и сколько положено, рассказали в ПФР.

Политика

Конфликт в Нагорном Карабахе не получится урегулировать без участия российских миротворцев. Такое мнение выразил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Армия

Пользователей впечатлило эффектное видео с Су-57-кабриолетом. Пилот пролетел на истребителе с открытой кабиной.

Шоу-бизнес

Фигуристка Алина Загитова дебютировала в роли ведущей шоу "Ледниковый период". Зрители ее раскритиковали – спортсменка испортила всю передачу, заявили комментаторы в Сети.

В Москве простились с Александром Кальяновым – проводить артиста в последний путь приехала Алла Пугачева. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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