Кендзо Такада был 81 год

От COVID-19 скончался основатель бренда Kenzo. Кендзо Такада ушел из жизни в воскресенье, 4 октября. Об этом СМИ сообщил его представитель.

Дизайнер умер в американской клинике во французской коммуне Нёйи-сюр-Сен, передает газетаMonde.

Во Францию Кендзо перебрался из Японии еще в середине шестидесятых. Бренд был основан в 1970 году, тогда же открылся и первый бутик.