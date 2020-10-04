Всемирно известный дизайнер умер от коронавируса

Кендзо Такада был 81 год

От COVID-19 скончался основатель бренда Kenzo. Кендзо Такада ушел из жизни в воскресенье, 4 октября. Об этом СМИ сообщил его представитель.

Дизайнер умер в американской клинике во французской коммуне Нёйи-сюр-Сен, передает газетаMonde.

Во Францию Кендзо перебрался из Японии еще в середине шестидесятых. Бренд был основан в 1970 году, тогда же открылся и первый бутик.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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