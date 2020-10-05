Как может исчезнуть зарплата с карты: названы условия

Как может исчезнуть зарплата с карты: названы условия
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Деньги могут попасть не по адресу

При переводе средств на карты по номерам телефонов нужно быть крайне осторожными, иначе сотрудники не получат зарплат. Об этом предупредил работодателей эксперт.

Если деньги отправляются не на открытый в банке расчетный счет, а на номер телефона, к которому он привязан, есть риски потерять их, сообщил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Это может произойти в трех случаях.

Стоит работнику сменить сим-карту и отключиться от всех платежей, к его прежнему номеру, в том числе и к счету, может получить доступ посторонний человек. Он и будет снимать отправленную зарплату, пояснил эксперт агентству "Прайм".

Еще такое может случиться при банкротства банка, к которому был привязан номер телефона или закрытия расчетного счета, а также прекращения его использования. Отправленные работодателем средства просто зависнут на закрытом счете или вернутся назад.

Кроме того, перехватить номер телефона способны мошенники. Они либо поменяют расчетный счет, привязанный к сим-карте, либо переведут деньги на собственные банковские счета, отметил Петропольский, передает URA.RU.   

Ранее россиян предупредили об опасностях бесплатных сим-карт. Приобретающие их граждане рискуют потерять не только деньги.

Полина ДОРОЖКИНА

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