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При переводе средств на карты по номерам телефонов нужно быть крайне осторожными, иначе сотрудники не получат зарплат. Об этом предупредил работодателей эксперт.
Если деньги отправляются не на открытый в банке расчетный счет, а на номер телефона, к которому он привязан, есть риски потерять их, сообщил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Это может произойти в трех случаях.
Стоит работнику сменить сим-карту и отключиться от всех платежей, к его прежнему номеру, в том числе и к счету, может получить доступ посторонний человек. Он и будет снимать отправленную зарплату, пояснил эксперт агентству "Прайм".
Еще такое может случиться при банкротства банка, к которому был привязан номер телефона или закрытия расчетного счета, а также прекращения его использования. Отправленные работодателем средства просто зависнут на закрытом счете или вернутся назад.
Кроме того, перехватить номер телефона способны мошенники. Они либо поменяют расчетный счет, привязанный к сим-карте, либо переведут деньги на собственные банковские счета, отметил Петропольский, передает URA.RU.
Ранее россиян предупредили об опасностях бесплатных сим-карт. Приобретающие их граждане рискуют потерять не только деньги.
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