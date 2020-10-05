СМИ: в Москве раздумывают над введением карантина из-за COVID-19

СМИ: в Москве раздумывают над введением карантина из-за COVID-19
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Ужесточение ограничительных мер может потребоваться для сдерживания роста числа зараженных

Власти столицы рассматривают несколько вариантов развития событий с коронавирусом и на каждый из них у администрации Москвы готов ответ. Так, если эпидемиологическая обстановка продолжит обостряться, не исключено введение пропускного режима. Об этом сообщают СМИ.

Как стало известно журналистам, в Москве хорошо понимают всю серьезность ситуации и намерены сделать все, чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции. По словам близкого к столичной администрации источника, сейчас в мэрии прорабатывают обращение к москвичам с тем, чтобы объяснить людям, насколько опасно промедление в вопросе борьбы с коварной инфекцией.

При этом власти озабочены также тем, чтобы минимизировать удар по бизнесу и сохранить рабочие места. Другой инсайдер рассказал изданию "Ведомости", что, если эпидобстановка не улучшится в ближайшее время, столицу уже в течение двух недель ждет 100% самоизоляция.

При этом введение пропусков – крайняя мера, и в администрации столицы надеются обойтись без нее. Власти рассчитывают, что введенных ограничений будет достаточно для исправления ситуации.

Ранее мэрия Москвы попросила работодателей перевести на удаленную работу 50% сотрудников. Данные меры нужно вводить постепенно, начиная с понедельника, 5 октября.

Ольга ФЕДОРОВА

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