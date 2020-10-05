Губернатор Камчатского края перечислил возможные причины массовой гибели обитателей Тихого океана

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что специалисты рассматривают несколько версий, почему вода в Тихом океане и береговая полоса оказались загрязнены. Пока оснований утверждать, что есть лишь один вариант случившегося, нет.
В сентябре стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило тысячи мертвых морских обитателей: осьминогов, ежей и даже нерп. Серфингисты, которые заметили, что вода стала необычного цвета и изменила запах, жаловались на плохое самочувствие. У некоторых людей возникли проблемы со зрением и появились симптомы удушения.
По Сети разлетелись страшные фото с места событий, а в стране начале активно обсуждать экологическую катастрофу. Эксперты проверили воду в Тихом океане и нашли следы нефтепродуктов и фенола. Через некоторое время специалисты вновь взяли пробы воды и выяснили, что нормы превышены лишь в бухте Малая Лагерная.
Солодов поведал, что специалисты не исключают того, что произошло техногенное загрязнение из-за человека. Губернатор подчеркнул, что если этот вариант станет приоритетной версией, то тогда специалисты будут изучать, какие токсичные вещества попали в воду.
По словам Солодова, есть версия, что произошедшее связано с природными явлениями. Также может быть, отметил губернатор, что все дело в сейсмической активности, передает РИА "Новости".
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