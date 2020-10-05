Губернатор Камчатского края перечислил возможные причины массовой гибели обитателей Тихого океана

Глава региона отметил, что эксперты не исключают воздействия человека на природу

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что специалисты рассматривают несколько версий, почему вода в Тихом океане и береговая полоса оказались загрязнены. Пока оснований утверждать, что есть лишь один вариант случившегося, нет.

В сентябре стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило тысячи мертвых морских обитателей: осьминогов, ежей и даже нерп. Серфингисты, которые заметили, что вода стала необычного цвета и изменила запах, жаловались на плохое самочувствие. У некоторых людей возникли проблемы со зрением и появились симптомы удушения.

По Сети разлетелись страшные фото с места событий, а в стране начале активно обсуждать экологическую катастрофу. Эксперты проверили воду в Тихом океане и нашли следы нефтепродуктов и фенола. Через некоторое время специалисты вновь взяли пробы воды и выяснили, что нормы превышены лишь в бухте Малая Лагерная.

Солодов поведал, что специалисты не исключают того, что произошло техногенное загрязнение из-за человека. Губернатор подчеркнул, что если этот вариант станет приоритетной версией, то тогда специалисты будут изучать, какие токсичные вещества попали в воду.

По словам Солодова, есть версия, что произошедшее связано с природными явлениями. Также может быть, отметил губернатор, что все дело в сейсмической активности, передает РИА "Новости".