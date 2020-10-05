Губернатор Камчатского края перечислил возможные причины массовой гибели обитателей Тихого океана

Губернатор Камчатского края перечислил возможные причины массовой гибели обитателей Тихого океана
Владимир Солодов. Фото: Дмитрий Былков/ТАСС
Глава региона отметил, что эксперты не исключают воздействия человека на природу

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что специалисты рассматривают несколько версий, почему вода в Тихом океане и береговая полоса оказались загрязнены. Пока оснований утверждать, что есть лишь один вариант случившегося, нет. 

В сентябре стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило тысячи мертвых морских обитателей: осьминогов, ежей и даже нерп. Серфингисты, которые заметили, что вода стала необычного цвета и изменила запах, жаловались на плохое самочувствие. У некоторых людей возникли проблемы со зрением и появились симптомы удушения.

По Сети разлетелись страшные фото с места событий, а в стране начале активно обсуждать экологическую катастрофу. Эксперты проверили воду в Тихом океане и нашли следы нефтепродуктов и фенола. Через некоторое время специалисты вновь взяли пробы воды и выяснили, что нормы превышены лишь в бухте Малая Лагерная.  

Солодов поведал, что специалисты не исключают того, что произошло техногенное загрязнение из-за человека. Губернатор подчеркнул, что если этот вариант станет приоритетной версией, то тогда специалисты будут изучать, какие токсичные вещества попали в воду. 

По словам Солодова, есть версия, что произошедшее связано с природными явлениями. Также может быть, отметил губернатор, что все дело в сейсмической активности, передает РИА "Новости".  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещенного оружия

По мнению Ханканди, Баку привлек к войне террористов

СМИ: в Москве раздумывают над введением карантина из-за COVID-19

Ужесточение ограничительных мер может потребоваться для сдерживания роста числа зараженных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей