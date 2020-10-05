Как вернуть одежде прежний цвет в домашних условиях

В этом деле помогут уксус и кофе

Если ткань потеряла былую яркость, необязательно прибегать к помощи красителей и химических веществ. Есть несколько народных способов, которые могут снова сделать предметы гардероба красочными и вернуть им первозданный вид.

Уксус

Это средство отлично подходит для восстановления почти всех цветных тканей. Уксус особенно хорошо работает на голубых и красноватых оттенках. Этим средством нужно просто ополоснуть одежду. Для этого кладем постиранные вещи в тазик, заливаем водой, добавляем одну чайную ложку уксуса, прополаскиваем, а после выжимаем и вешаем сушиться.

Соль

Восстановить насыщенность цветной вышивки на вещах поможет соль. Сначала нужно растворить в одном литре теплой воды две чайные ложки соли. Потом замачиваем в растворе одежду. После – стираем с мылом, сушим. Затем нужно прогладить одежду утюгом с изнанки.

Кофе

Сначала вещи нужно, как обычно, выстирать с использованием порошка для стирки. Чистую высушенную вещь смазываем кофейной смесью (50 г кофе на один литр горячей воды). Оставляем в таком виде до полного высыхания. Кофе поможет вернуть цвет темным тканям и устранит посторонние запахи.

Раствор для яркости в домашних условиях

На пять литров воды берем по одной столовой ложке натертого хозяйственного мыла, соли, крахмала и лимонной кислоты. В этой смеси нуждающуюся в обновлении вещь замачиваем на 12 часов, а после стираем, как обычно.

Красный цвет

Одежду таких оттенков можно освежить с помощью смеси уксуса и соды (на один литр воды по столовой ложке средств). Замочить на 20 минут, потом прополоскать.

Белый цвет

Отлично подойдет перекись водорода. На два литра берем одну чайную ложку средства. Также замочить на 20 минут, потом прополоскать.

Черный цвет

Здесь можно использовать табак. Перед последним полосканием в стиральную машинку нужно добавить пол чайной ложки средства. Потом вещи можно минут 5 поддержать в табачном растворе (на один литр берем 15 г табака).

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