Россия может вновь закрыть границы

продолжениеКоронавирус в России: главное
Введение новых ограничений не исключается из-за роста числа заболевших коронавирусом

Число инфецированных в России снова начало увеличиваться. Так, за прошедшие сутки инфекцию из Китая подхватили 10 888 жителей страны. В связи с этим в Совете Федерации предположили, что повторное введение ограничений не за горами. 

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Россия может опять закрыть границы и сократить число полетов, пишет РИА "Новости". 

Подобные меры вводятся, чтобы ограничить передвижения россиян и снизить риск заражения. 

Ранее стало известно, что уже в скором времени в Москве могут вновь ввести карантин из-за COVID-19. Сергей Собянин назвал условие, из-за коротого в жители столицы могут снова оказаться на самоизоляции. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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