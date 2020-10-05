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Число инфецированных в России снова начало увеличиваться. Так, за прошедшие сутки инфекцию из Китая подхватили 10 888 жителей страны. В связи с этим в Совете Федерации предположили, что повторное введение ограничений не за горами.
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Россия может опять закрыть границы и сократить число полетов, пишет РИА "Новости".
Подобные меры вводятся, чтобы ограничить передвижения россиян и снизить риск заражения.
Ранее стало известно, что уже в скором времени в Москве могут вновь ввести карантин из-за COVID-19. Сергей Собянин назвал условие, из-за коротого в жители столицы могут снова оказаться на самоизоляции.
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