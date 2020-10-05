На МКС возникла проблема на фоне утечки воздуха

Давление в отсеке продолжает падать

В российском модуле "Звезда" на МКС обнаружили утечку воздуха. Сейчас она не угрожает жизни космонавтов, место утечки удалось обнаружить, однако пока у космонавтов не получается ее устранить.

Для того, чтобы устранить "дырку" космонавты хотели использовать скотч, однако попытка оказалась неудачной, поэтому давление в "протекающем" отсеке продолжает падать, передает РИА "Новости". 

Напомним, что утечка произошла в отделе с научной техникой. За последние два года это второй подобный случай. 

В конце лета стало известно об утечке воздуха в американском сегменте. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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