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В российском модуле "Звезда" на МКС обнаружили утечку воздуха. Сейчас она не угрожает жизни космонавтов, место утечки удалось обнаружить, однако пока у космонавтов не получается ее устранить.
Для того, чтобы устранить "дырку" космонавты хотели использовать скотч, однако попытка оказалась неудачной, поэтому давление в "протекающем" отсеке продолжает падать, передает РИА "Новости".
Напомним, что утечка произошла в отделе с научной техникой. За последние два года это второй подобный случай.
В конце лета стало известно об утечке воздуха в американском сегменте.
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