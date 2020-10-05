Смешные анекдоты на 6 октября

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Медик ответил утвердительно. Обрадованный пациент пообещал:
– Раз так, на следующей неделе дам вам тысячу долларов.
Врач попросил отдать ему деньги сразу. А на вопрос больного, почему, сказал:
– То, что вы будете жить, это точно, но не ручаюсь, что доживете до следующей недели.
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