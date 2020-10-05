Смешные анекдоты на 6 октября

Подбодрит, отвлечет от грустных мыслей и развеселит набор приколов от "Утро.ру"

Мужчина узнал, что медики называют коронавирус смертельно опасным в основном для людей в возрасте от 65 лет. "Да это не инфекция, а настоящая мечта Пенсионного фонда", - подумал он.

Теперь доказано, что Трамп не агент России. Он подцепил COVID-19, а был бы засланцем Москвы, ему прислали бы вакцину.

Больной спросил у хирурга после операции:

– Буду ли я теперь жить?

Медик ответил утвердительно. Обрадованный пациент пообещал:

– Раз так, на следующей неделе дам вам тысячу долларов.



Врач попросил отдать ему деньги сразу. А на вопрос больного, почему, сказал:

– То, что вы будете жить, это точно, но не ручаюсь, что доживете до следующей недели.



Реджеп Тайип Эрдоган явно просчитался, назвав Иерусалим турецким городом. Услышав это, граждане Израиля отправили ему платежки по коммуналке, давая понять тем самым: город Ваш – извольте раскошелиться.



Ранее "Утро.ру" процитировало самые смешные отрывки выступлений знаменитого сатирика Михаила Задорнова.

