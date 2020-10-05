Смешные анекдоты на 6 октября

Подбодрит, отвлечет от грустных мыслей и развеселит набор приколов от "Утро.ру"
  • Мужчина узнал, что медики называют коронавирус смертельно опасным в основном для людей в возрасте от 65 лет. "Да это не инфекция, а настоящая мечта Пенсионного фонда", - подумал он.
  • Теперь доказано, что Трамп не агент России. Он подцепил COVID-19, а был бы засланцем Москвы, ему прислали бы вакцину.
  • Больной спросил у хирурга после операции:
    – Буду ли я теперь жить?

Медик ответил утвердительно. Обрадованный пациент пообещал:

– Раз так, на следующей неделе дам вам тысячу долларов.

Врач попросил отдать ему деньги сразу. А на вопрос больного, почему, сказал:

– То, что вы будете жить, это точно, но не ручаюсь, что доживете до следующей недели. 

  • Реджеп Тайип Эрдоган явно просчитался, назвав Иерусалим турецким городом. Услышав это, граждане Израиля отправили ему платежки по коммуналке, давая понять тем самым: город Ваш – извольте раскошелиться.

Ранее "Утро.ру" процитировало самые смешные отрывки выступлений знаменитого сатирика Михаила Задорнова.

Полина ДОРОЖКИНА

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