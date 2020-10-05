Местные власти обязали путешественников получать "код здоровья"

В связи с новой волной распространения COVID-19 власти Турции ввели с требование получать и предъявлять HES-код. У россиян, прилетевших на турецкие курорты, спрашивать его не должны. Но в некоторых случаях гражданам РФ придется его оформить, предупреждают в Ассоциации туроператоров России.

Так называемый "код здоровья", который приходит на телефон и помогает местным властям отслеживать передвижение путешественников по стране, потребуется россиянам, решившим покинуть территорию отеля, например, отправиться на экскурсию в другой город не в составе организованной группы.

Без HES-кода не получится купить билет на междугородний автобус или на внутренний авиарейс. Для иностранца сложность в том, что код приходит исключительно на турецкие SIM-карты. Поэтому при необходимости россиянину придется купить местную симку или обратиться за помощью к гражданину Турции.

Само оформление HES-кода очень простое. Нужно с мобильного телефона на номер 2023 отправить набор данных через пробелы в определенном порядке:

"HES RUS номер загранпаспорта год рождения фамилия латиницей",

– сообщает "Вестник АТОР". В ответном SMS придет HES-код, который нужно сохранить и предъявлять, где потребуется.

Правило действует с 1 октября 2020 года. Для поездок на такси, метро, местных рейсовых автобусах и долмушах оформлять HES-код россиянам пока не нужно.

Ранее стало известно, что власти Великобритании, обеспокоенные ситуацией с коронавирусом в Турции, сажают всех вернувшихся с турецких курортов граждан на обязательный карантин.