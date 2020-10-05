Такая мера нужна из-за распространения коронавирусной инфекции

Школы Москвы отправят на дистанционное обучение из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

Как пишет "Интерфакс", когда именно это произойдет, определят власти регионов. Помимо столицы, закрыть школы нужно на Сахалине и в Ульяновской области.

С понедельника у московских учеников начались двухнедельные каникулы. Позже в Минпросвещения опровергли эту информацию РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили о том, что власти якобы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий. Если ситуация ухудшится, то, вероятно, встанет вопрос о введении полного карантина. При этом в Совфеде не исключили, что Россия может закрыть границы.