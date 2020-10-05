Ледокол "Арктика" прошел проверку в условиях Северного полюса

Ледокол "Арктика" прошел проверку в условиях Северного полюса
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Судно успешно преодолело препятствия в виде льда трехметровой толщины и низких температур

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 достиг Северного полюса. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

Перед экипажем ледокола стояла задача проверить работу всех систем "Арктики" в различных экстремальных условиях. Пробираясь к географической точке Северного полюса, пришлось преодолевать лед толщиной до 3 м. Оборудование сработало безупречно.

"В ледовых условиях судно подтвердило заложенные проектом характеристики. Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий",

сообщил капитан ледокола Олег Щапин.

Российский ледокол проекта 22220 "Арктика" – самый крупный и мощный атомный ледокол в мире. Он был построен АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге по заказу Госкорпорации "Росатом" в 2016 году.

Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея. 

Николай ВИКТОРОВ

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