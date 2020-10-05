У осенней посадки есть множество преимуществ

Хозяйки привыкли, что цветы нужно сажать весной, однако некоторые сорта растений можно посадить уже сейчас.

Зачем сажать цветы осенью

У этого метода есть множество плюсов.

Во-первых, это поможет сэкономить время весной. Ведь с наступлением холодов нужно заниматься не только цветником, но и огородом.

Во-вторых, это более выгодно, потому что в конце сезона многие семена продаются с большой скидкой.

В-третьих, с наступлением прохладной погоды снижается шанс, что вредители и болезни навредят цветам.

В-четвертых, цветам, которые сажают осенью, не так страшны весенние морозы, потому что они легче адаптируются и переносят холод.

В-пятых, цветы раньше расцветут.





Какие цветы сажать осенью

Луковичные растения

Они считаются самыми подходящими для посадки осенью. В начале октября можно смело сажать тюльпаны, лилейники и лилии. Крайне важно, чтобы луковицы были хорошего качества и без признаков гнили или плесени, иначе можно впустую потратить деньги.

Сажать луковицы нужно на глубину 15 см., оставляя между будущими цветами расстояние 20 см. Если осень выдалась сухой, тогда клумбы нужно полить и замульчировать торфом. Можно накрыть клубы специальной пленкой.

Многолетники

Анютины глазки, маргаритки и незабудки – самые морозостойкие цветы. Они перенесут холода и первые заморозки. Цветы спокойно проспят под снегом до наступления весны, а в апреле снова начнут цвести.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как цветы будут цвести даже в минусовую температуру.