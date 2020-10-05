В "Шарите" не нашли в анализах Навального отравляющих веществ - Лавров

В "Шарите" не нашли в анализах Навального отравляющих веществ - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В России не знают о том, кто брал анализы у блогера

В Германии медики не обнаружили яда в организме Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, как в Омске, так и в "Шарите" врачи не нашли в пробах блогера следов боевых отравляющих веществ. А в клинике бундесвера их обнаружили.

Не понятно также, "французы и шведы сами брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали", сказал министр. И добавил, что наша страна будет настаивать на установлении истины в этом деле, отметил он на пресс-конференции.

Кроме того, напомнил глава МИД РФ, сразу после предложения Германии Россия обратилась за разъяснениями в ОЗХО. Но там некоторое время "поморочили голову", говоря об отсутствии такого запроса, а руководители организации сказали, что ничего не знают.

Однако потом, как выяснилось позже, представители ОЗХО побывали в "Шарите", где находился Навальный, и взяли у него анализы. Причем, оценив ситуацию как "недоразумение", России порекомендовали обращаться в ФРГ.

Министр также назвал сообщения из Берлина о случившемся с блогером "несуразными". Там не хотят оказывать содействие в расследовании дела, но обвиняют Москву, указывая на то, что все произошло якобы на территории РФ.

И даже ответа на запрос о разрешении российскому консулу посетить Навального ответа не дали. Все это "несолидно", заявил глава МИД.

Ранее немцы заподозрили, что авторы инсценировки отравления Алексея Навального – американцы. Они нашли в этом деле немало совпадений, выгодных США.

Полина ДОРОЖКИНА

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