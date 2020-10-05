Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации

С каждым днем в России усложняется ситуация с коронавирусом. Так, по данным оперштаба, за последние сутки COVID-19 заразились еще 10888 жителей РФ, а в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что режим самоизоляции могут ввести повторно. В Кремле прокомментировали догадки и предположения россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал об обсуждениях о повторном введении карантина.

"Растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом пресс-секретарь добавил, что ничего не знает о планах ввести карантин в Москве, если ситуация продолжит ухудшаться.

Напомним, что с сегодняшнего с дня школьники Москвы и Подмосковья отправлены на двухнедельные каникулы. По мнению Сергея Собянина, это поможет остановить темпы роста числа инфицированных. Также в СМИ появилась информация, что уже в скором времени в Москве могут вновь ввести карантин из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

К слову, в Совфеде предупредили, что в скором времени Россия может опять закрыть границы и снизить количество перелетов.