Ученики попали в больницу

В Псковской области, в городе Великие Луки во время торжественной линейки одной из школ 13 учеников потеряли сознание. Об этом поведал руководитель областного комитета образования Александр Седунов.

Его слова привел официальный телеграм-канал региона. Детей, которые учатся в разных классах, отправили в местную больницу. Врачи взяли у них анализы, чтобы выяснить причину недомогания.

Десять человек находится в состоянии средней степени тяжести, еще трое – в тяжелой. Позже телеграм-канал уточнил, что лишь трое потеряли сознание, а остальные жаловались на плохое самочувствие. При этом телеграм-канал "Подъем" отмечает, что дети попали в больницу с отравлением. Некоторые пациентов выписывают, чтобы освободить койки.