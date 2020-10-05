В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

Ученики попали в больницу

В Псковской области, в городе Великие Луки во время торжественной линейки одной из школ 13 учеников потеряли сознание. Об этом поведал руководитель областного комитета образования Александр Седунов.

Его слова привел официальный телеграм-канал региона. Детей, которые учатся в разных классах, отправили в местную больницу. Врачи взяли у них анализы, чтобы выяснить причину недомогания. 

Десять человек находится в состоянии средней степени тяжести, еще трое – в тяжелой. Позже телеграм-канал уточнил, что лишь трое потеряли сознание, а остальные жаловались на плохое самочувствие. При этом телеграм-канал "Подъем" отмечает, что дети попали в больницу с отравлением. Некоторые пациентов выписывают, чтобы освободить койки. 

Полина ИВАНОВА

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