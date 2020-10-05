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Практически каждая хозяйка не может пройти мимо запачканного зеркала. Многие начинают агрессивно тереть поверхность рукавом или тряпкой, но от этого ситуация становится еще хуже. Что может помочь избавиться от разводов и пятен? Здесь на помощь приходит советский рецепт, напечатанный в журнале "Работница".
Преимущество данного метода заключается в том, что вам не нужно использовать вредные средства бытовой химии. Вам потребуются всего лишь нож, пара чистых тряпок и свежий картофель.
Последовательность действий
Ранее "Утро.ру" поделилось советами, которые помогут быстро избавиться от грязи в доме. Вы узнаете, как отмыть шторку от старых желтых пятен, как без труда очистить ванну и туалет, как убрать грязь между швов плитки, как избавиться от нагара на плите, как вернуть духовке прежний вид, а также как удалить пятна на ковре.
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