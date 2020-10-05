Для этого вам потребуется свежий картофель

Практически каждая хозяйка не может пройти мимо запачканного зеркала. Многие начинают агрессивно тереть поверхность рукавом или тряпкой, но от этого ситуация становится еще хуже. Что может помочь избавиться от разводов и пятен? Здесь на помощь приходит советский рецепт, напечатанный в журнале "Работница".

Преимущество данного метода заключается в том, что вам не нужно использовать вредные средства бытовой химии. Вам потребуются всего лишь нож, пара чистых тряпок и свежий картофель.

Последовательность действий

Помойте картошку. Делайте это тщательно, чтобы на корнеплодах не осталось грязи. Затем насухо протрите картофель полотенцем.

Разрежьте картофель на две дольки. Крахмал, содержащийся в клубнях, станет универсальной заменой чистящему средству.

Возьмите дольку картофеля и натрите ей зеркало. Сразу же после этого пройдитесь по поверхности чистой влажной тряпкой.

Завершите чистку с помощью сухой тряпки. После этого зеркало будет радовать вас кристальным блеском.

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