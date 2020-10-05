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Ноябрь 2020 года не будет радовать россиян длинными выходными. Помимо традиционных дней отдыха в субботу и воскресенье, отказаться от учебы или работы можно будет всего один раз.
В этом году День народного единства, который отмечается четвертого ноября, выпадает на среду. Так что у жителей РФ появится возможность отдохнуть среди недели. На другие дни он распространяться не будет.
Напомним, с 2005 года День народного единства празднуется четвертого ноября. Памятная дата была утверждена в честь победы народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами в 1612 году.
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