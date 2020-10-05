Путин высказался о полном переходе школ на удаленку

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Владимир Путин назвал все разговоры по поводу скорого перехода на удаленный режим обучения в школах несерьезными. Он отметил, что опасаться нечего – в ближайшее время вводит новые ограничения на этот счет не планируют. Об этом он рассказал во время общения с российскими преподавателями в День учителя.
Лидер отметил, что в стране удалось сохранить высокий уровень образования, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Он полагает, что этот опыт можно использовать при улучшении российской системы образования, указывает телеканал "360".
Президент также объявил о создании в стране системы дистанционного обучения, однако применять ее планируют только по при необходимости.
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