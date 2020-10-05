Следование советам поможет как можно дольше наслаждаться вкусом плодов

Осень – то время, когда огородники активно занимаются уборкой урожая. В этот же период с грядок уносят тыкву, которую либо употребляют сразу, либо делают из нее различные заготовки, либо отправляют на длительное хранение.

Существует несколько нюансов, связанных с тем, когда и как нужно убирать тыкву.

Когда собирать урожай тыквы

Здесь нужно обратить внимание на несколько факторов – сорт, погодные условия и внешний вид тыквы.

Сорт тыквы

Если вы посадили растение в мае, то скороспелую тыкву нужно будет собирать в августе или начале сентября, среднеспелую – в сентябре-начале октября, а позднеспелую – в октябре вплоть до первых заморозков.

Однако помните, что скороспелая тыква не подходит для долгого хранения.

Погодные условия

Для сбора тыквы лучше всего подойдет сухой и солнечный день. Если же в течение нескольких дней до уборки шли дожди, то необходимо тщательно просушить урожай перед тем, как отправить его на хранение.

Если прогноз погоды показывает скорые заморозки, то важно собрать тыкву до наступления холодов. Минусовая температура лишит плоды полезных качеств и возможности долго храниться.

Внешний вид тыквы

Понять, что тыква созрела, помогут некоторые внешние признаки. К ним относятся: сухая и твердая плодоножка, пожелтевшие листья на побегах, отвердевшая кожура, а также глухой звук при ударах по корке.

Как правильно убирать тыкву

Здесь также имеются свои нюансы.

Срезать тыкву нужно чистым ножом или секатором, чтобы не занести внутрь плода бактерии.

Во время отделения тыквы от плодоножки необходимо оставить хвостик длиной пять-семь сантиметров. Благодаря этому урожай будет храниться дольше.

Делайте ровный срез.

Не переносите тыкву за хвостик, иначе он может оборваться, что приведет к деформации плода.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как правильно хранить заготовки.