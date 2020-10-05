Умер последний герой Советского Союза с орденом Ленина

Ветерану Великой Отечественной войны было 98 лет

Герой СССР Александр Семенов скончался вчера, 4 октября, в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Александра Семенова не стало на 99-м году жизни. Он был последним ветераном Великой Отечественной войны, проживающих в регионе и удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Александр Семенов совершил подвиг в бою в Карпатах, героически разгромив противников. Ветеран служил в Советской Армии до 1965 г., говорится на сайте администрации Ленинградской области.

Карина СИРАЗОВА

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