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Герой СССР Александр Семенов скончался вчера, 4 октября, в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Александра Семенова не стало на 99-м году жизни. Он был последним ветераном Великой Отечественной войны, проживающих в регионе и удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Александр Семенов совершил подвиг в бою в Карпатах, героически разгромив противников. Ветеран служил в Советской Армии до 1965 г., говорится на сайте администрации Ленинградской области.
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