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- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
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- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Киев запросил переговоров с Владимиром Путиным, а Лавров рассказал об анализах Навального из "Шарите" – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.
Политика
Талин намерен перекрыть Финский залив для России. Эксперт оценил последствия подобного решения.
Ситуацию со вспышкой военного конфликта в Нагорном Карабахе в России не считают чистой случайностью – наоборот, это может быть тщательно спланированной акцией.
Киев попросил Москву о переговорах с Владимиром Путиным.
Немцы полагают, что в "отравлении" Навального слишком много странных совпадений. Ситуация с оппозиционером выгодна третьему государству, которое может быть причастно к инциденту.
Лукашенко пригрозил ударом по экономике Латвии и Литвы.
Сергей Лавров заявил, что медики из немецкой клиники "Шарите", в которой лежал Алексей Навальный, не нашли в анализах оппозиционера отравляющих веществ.
Грузия может помешать России выполнить обязательство перед Арменией.
Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса, однако делать это придется ей с помощью хитрости.
Армия
В Армении заявили, что Россия должна выступить на ее стороне в том случае, если стране будет угрожать другое государство.
В США готовят "супер глушилки" против российских кораблей.
В Штатах оценили израильский ракетный комплекс LORA. По их мнению, он значительно превосходит советский "Точка-У".
НАТО требует, чтобы Анкара нашла альтернативу российским С-400.
Жизнь
Россиян предупредили о возможных проблемах при переводе денег на карту по номеру телефону.
Как сообщают СМИ, власти Москвы подумывают о введении карантина в столице в связи с ситуацией по коронавирусу.
Губернатор Камчатского края озвучил вероятные причины массовой гибели обитателей Тихого океана.
В Армению прибыл борт специального назначения из России.
Шоу-бизнес
Королева прервала молчание после скандала с изменой супруга. Она встала на сторону Тарзана.
Кикабидзе намерен воспользоваться своим "авторитетом", чтобы решать проблемы Грузии с Россией.
Появились подробности состояния Джигарханяна. Артист не может самостоятельно ходить.
У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах
Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации