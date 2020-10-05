Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Киев запросил переговоров с Владимиром Путиным, а Лавров рассказал об анализах Навального из "Шарите" – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.

Политика

Талин намерен перекрыть Финский залив для России. Эксперт оценил последствия подобного решения.

Ситуацию со вспышкой военного конфликта в Нагорном Карабахе в России не считают чистой случайностью – наоборот, это может быть тщательно спланированной акцией.

Киев попросил Москву о переговорах с Владимиром Путиным.

Немцы полагают, что в "отравлении" Навального слишком много странных совпадений. Ситуация с оппозиционером выгодна третьему государству, которое может быть причастно к инциденту.

Лукашенко пригрозил ударом по экономике Латвии и Литвы.

Сергей Лавров заявил, что медики из немецкой клиники "Шарите", в которой лежал Алексей Навальный, не нашли в анализах оппозиционера отравляющих веществ.

Грузия может помешать России выполнить обязательство перед Арменией.

Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса, однако делать это придется ей с помощью хитрости.

Армия

В Армении заявили, что Россия должна выступить на ее стороне в том случае, если стране будет угрожать другое государство.

В США готовят "супер глушилки" против российских кораблей.

В Штатах оценили израильский ракетный комплекс LORA. По их мнению, он значительно превосходит советский "Точка-У".

НАТО требует, чтобы Анкара нашла альтернативу российским С-400.

Жизнь

Россиян предупредили о возможных проблемах при переводе денег на карту по номеру телефону.



Как сообщают СМИ, власти Москвы подумывают о введении карантина в столице в связи с ситуацией по коронавирусу.

Губернатор Камчатского края озвучил вероятные причины массовой гибели обитателей Тихого океана.

В Армению прибыл борт специального назначения из России.

Шоу-бизнес

Королева прервала молчание после скандала с изменой супруга. Она встала на сторону Тарзана.

Кикабидзе намерен воспользоваться своим "авторитетом", чтобы решать проблемы Грузии с Россией.

Появились подробности состояния Джигарханяна. Артист не может самостоятельно ходить.