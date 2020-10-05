Что случилось сегодня: последние новости на 5 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 5 октября
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Киев запросил переговоров с Владимиром Путиным, а Лавров рассказал об анализах Навального из "Шарите" – эти и другие события в ежедневной подборке новостей. 

Политика

Талин намерен перекрыть Финский залив для России. Эксперт оценил последствия подобного решения. 

Ситуацию со вспышкой военного конфликта в Нагорном Карабахе в России не считают чистой случайностью – наоборот, это может быть тщательно спланированной акцией. 

Киев попросил Москву о переговорах с Владимиром Путиным. 

Немцы полагают, что в "отравлении" Навального слишком много странных совпадений. Ситуация с оппозиционером выгодна третьему государству, которое может быть причастно к инциденту. 

Лукашенко пригрозил ударом по экономике Латвии и Литвы. 

Сергей Лавров заявил, что медики из немецкой клиники "Шарите", в которой лежал Алексей Навальный, не нашли в анализах оппозиционера отравляющих веществ. 

Грузия может помешать России выполнить обязательство перед Арменией. 

Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса, однако делать это придется ей с помощью хитрости. 

Армия

В Армении заявили, что Россия должна выступить на ее стороне в том случае, если стране будет угрожать другое государство. 

В США готовят "супер глушилки" против российских кораблей. 

В Штатах оценили израильский ракетный комплекс LORA. По их мнению, он значительно превосходит советский "Точка-У". 

НАТО требует, чтобы Анкара нашла альтернативу российским С-400. 

Жизнь

Россиян предупредили о возможных проблемах при переводе денег на карту по номеру телефону. 

Как сообщают СМИ, власти Москвы подумывают о введении карантина в столице в связи с ситуацией по коронавирусу. 

Губернатор Камчатского края озвучил вероятные причины массовой гибели обитателей Тихого океана. 

В Армению прибыл борт специального назначения из России. 

Шоу-бизнес

Королева прервала молчание после скандала с изменой супруга. Она встала на сторону Тарзана. 

Кикабидзе намерен воспользоваться своим "авторитетом", чтобы решать проблемы Грузии с Россией. 

Появились подробности состояния Джигарханяна. Артист не может самостоятельно ходить. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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