Ан-26 отказали в посадке перед крушением из-за сына ВВС Украины - эксперт

Ан-26 отказали в посадке перед крушением из-за сына ВВС Украины - эксперт
Фото: EPA/SERGEY KOZLOV/ТАСС
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Специалист указал на то, что аэродром перед трагедией отдал приоритет на посадку другому судну

Разбившийся военный транспортник Ан-26 в Харьковской области вполне могло рухнуть из-за неисправности после того отказа на посадку, так как в тот момент приземлялся более приоритетный для управления полетами борт. Соответствующее заявление сделал экс-командир АН-26, летчик первого класса Валерий Сташко.

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что перед крушением Ан-26 на посадку в аэродроме решили дать разрешение другому борту, несмотря на то, что к тому моменту уже было известно о неполадках судна, в котором находились курсанты. Позднее командующий ВВС Украины Сергей Дроздов подтвердил, что в севшем самолете был его сын. Однако он опроверг информацию о том, что распоряжался о таком решении, о чем писало РИА "Новости".

По словам Сташко, Дроздов, выступивший на одном из украинских телеканалов, не стал давать прямого ответа, что, по его мнению, и доказывает версию о "генеральском сынке", который был важнее опасного борта.

В тот злополучный вечер туда же летел рейсом сын командующего ВВС Незалежной. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер не исключает, что ему и был отдан приоритет, несмотря на то, что Ан-26, летевший с поломанным двигателем, уже снижался и находился в 6 км от конечного пункта, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Заявление Кучера заставило всполошиться все командование украинских ВВС: штаб выступил с заявлением, назвав его предположения ложью и манипуляциями.

Как отмечает источник, не исключено, что даже одна минута для аварийного судна могла изменить ход ситуации, и трагедии бы избежали. Тем не менее, ответа на вопрос о том, по каким причинам борт с неисправным двигателем не добился приоритета на приземление, остается открытым.

Ранее в ГБР Украины заявили, что Ан-26 не мог рухнуть из-за отказа мотора: в ведомстве заявили, что такая версия далека от действительности.

Егор МАЛКОВ

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