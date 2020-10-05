Полиция задержала укравшего дорогое украшение мужчину

На него завели уголовное дело о мошенничестве

Оперативникам из Хамовников удалось разыскать мужчину, который украл крест за один миллион рублей. Похититель уже успел продать ювелирное изделие.

Ранее 40-летняя москвичка подала заявление в полицию о краже. Она рассказала, что хотела продать крест из белого золота с драгоценными камнями через своего знакомого. После получения украшения на руки мужчина перестал выходить на связь. Отмечается, что материальный ущерб составил около миллиона рублей, сообщает АГН "Москва".

В конечном итоге полиция поймала преступника. Им оказался 39-летний уроженец города Москва. Выяснилось, что к моменту задержания мужчина уже успел продать драгоценный крест.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. До суда москвича оставили под подпиской о невыезде, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Анастасия ГОРЮНОВА

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